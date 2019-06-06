Экономика

Популярная торговая сеть будет продавать еду в кредитSmolnarod.ru вчера в 05:57

О намерении использовать виртуальную карту сети супермаркетов для продажи продуктов в рассрочку заявил российский ретейлер Х5 Retail Group. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, - сообщают «Ведомости». Пока речь идет только о сети супермаркетов «Перекресток».
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с чего всё началось

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
Ведомостивчера в 03:17

Подробнее о событии

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новостивчера в 10:34

«Перекресток» запустит продажу еды в рассрочку

РБКвчера в 07:55

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомостивчера в 03:17

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ruвчера в 06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъвчера в 05:34

В магазинах будут продавать россиянам еду в долг

URA.Ruвчера в 07:09

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ruвчера в 03:18
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Происшествия

В Кремле рассказали про награждение погибшего в драке спецназовца

В Кремль пока не поступали предложения по награждению спецназовца Никиты Белянкина, ценой своей жизни спасшего случайного прохожего, которого избивала группа мужчин.
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Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
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Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин

Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

На Крым надвигается большой град с дождем

Обновлено в 04:03
Здоровье

Женщине удалили выросший на пальце 6-сантиметровый рог

Хирурги удалили 60-летней жительнице Индии рог, который вырос на ее пальце.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков

Обновлено в 03:49
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Спорт

Алина Загитова сделала торт на японском ТВ

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж

Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков о новых цифровых сервисах компании, реформе ОСАГО и страховании будущего

Генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков рассказывает о новых технологиях компании и приложении, чем оно отличается от других и о том, как реформа ОСАГО сказалась на тарифах.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины

В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Политика

Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»

Обновлено в 03:07
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" согласовал с туринским "Ювентусом" переход португальского защитника Жоау Канселу.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено 05 июня в 02:16
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
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