Экономика
Популярная торговая сеть будет продавать еду в кредитSmolnarod.ru вчера в 05:57
О намерении использовать виртуальную карту сети супермаркетов для продажи продуктов в рассрочку заявил российский ретейлер Х5 Retail Group. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, - сообщают «Ведомости». Пока речь идет только о сети супермаркетов «Перекресток».
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с чего всё началось
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).Ведомостивчера в 03:17
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