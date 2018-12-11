Общество

Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку
РИА Новости
08:16

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который во вторник побывал на заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, подарил ей щенка. В понедельник красноярский кинодокументалист Андрей Гришаков сообщил, что Лыкова попросила о помощи из-за нехватки запасов продуктов.
РИА Новости08:16
Сергей Цивилев
Агафья Карповна - уникальный человек, сильный, но одну ее не оставим, поможем! В избе холодно — пар изо рта валит, нужно вставить хорошие окна. Еще корм для коз кончился, привезли.
— Сергей Цивилев, российский политикРИА Новости 08:16

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Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

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Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

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