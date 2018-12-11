Общество
Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку
Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собакуИзвестия07:28
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, которая накануне попросила о помощи. Он привез женщине продукты и подарил щенка, сообщили 11 декабря администрации региона.
Известия07:28
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Названы регионы России с самым дешевым салатом оливье
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Собянин получил спецнаграду «Цифровой регион» премии IT-решений
Награда в специальной номинации "Цифровой регион" национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины" досталась Сергею Собянину.
Обновлено в 07:48