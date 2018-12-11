Общество

Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку
Известия
07:28

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, которая накануне попросила о помощи. Он привез женщине продукты и подарил щенка, сообщили 11 декабря администрации региона.
Известия07:28

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Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

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Цивилёв подарил Агафье Лыковой щенка

RT на русском06:19

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Российская газета05:53

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РИА Новости01:58
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Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
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