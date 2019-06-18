Экономика
Госдума вносит изменения в федеральный бюджет на 2019 годРосбалт вчера в 09:27
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в федеральный бюджет на 2019 год, передает корреспондент «Росбалта».
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
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Кино
На «Стрелке» бесплатно покажут каннские премьеры
Показы фильмов-участников Каннского кинофестиваля стали частью Десятого Лета на «Стрелке» — четырёх месяцев лекций, дискуссий, воркшопов и конференций.
Обновлено в 03:30
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо
Как показали результаты экспертизы, эскимо «Снежное лакомство» более чем на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Космос
Астрономы рассказали о загадочных лунных вспышках
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку
Как сообщает The Sun, ДТП произошло в тот момент, когда Уильям с супругой Кейт Миддлтон направлялся на церемонию Ордена Подвязки в Виндзорский замок.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Совбез РФ назвал предполагаемый объем финансовых резервов ИГ
В Совбезе РФ оценили предполагаемый объем финансовых резервов, которыми располагает «Исламское государство»11 (террористическая группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 04:43
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Китайские СМИ заявили, что Россия «убивает» американскую систему GPS
Обновлено вчера в 14:11
Авто
BMW отзывает в Европе более 500 тыс. машин из-за проблем с проводкой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Зеленского позвали на гей-парад в Киеве
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
Обновлено в 04:37
Авто
В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed
Напомним, что автомобили премиального суббренда Chery реализуются исключительно в Китае.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд
В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36