Экономика

Госдума вносит изменения в федеральный бюджет на 2019 годРосбалт вчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в федеральный бюджет на 2019 год, передает корреспондент «Росбалта».
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Вячеслав Володин
Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
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