Госдума вносит изменения в федеральный бюджет на 2019 годРосбалт вчера в 09:27

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в федеральный бюджет на 2019 год, передает корреспондент «Росбалта».

Госдума вносит изменения в федеральный бюджет на 2019 год

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