Политика
Попов заявил, что на Скабееву напали рогулиВести.Ru 04:35
Муж тележурналиста, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов высказал свое мнение в Facebook. Попов считает, что представители Украины совершили серьезное правонарушение, оскорбив журналиста. Сами украинцы таких малокультурных людей называют "рогулями".
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Политика
В Германии осудили празднование снятия блокады Ленинграда
Журналистка издания Sueddeutsche Zeitung в статье заявила, что годовщина снятия блокады в России превратилась в неуместное торжество, и выступила против военного парада.
Обновлено в 01:50
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Свидетеля по делу Никиты Белых призвали в СКР
Кстати, само уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено после задержания в 2015 году сотрудниками ФСБ бизнесмена Альберта Ларицкого, который с 2008 до 2013 год числился членом совета директоров АО НЛК, но, как считали контрразведчики, являлся фактическим владельцем предприятия.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Обновлено в 02:31
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 50 человек
В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли по меньшей мере 50 человек.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Составлен топ-5 самых беспроблемных иномарок на российском рынке
Обновлено в 03:34
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом.
Обновлено в 01:00
Общество
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:46
Кино
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год В Москве прошла церемония национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро
Николас Мадуро запросил у банка Англии 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Банк отказал президенту Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Несмотря на недавний выход Mitsubishi Eclipse Cross, японский автопроизводитель успел подготовить ряд обновлений для компактной модели.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Авто
В Сети появились первые фотографии электрокара BMW i4
Баварский электрокар должен составить конкуренцию Tesla Model 3. В интернете появились первые фотографии новой модели BMW — электрокара i4.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов»
Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста "желтых жилетов", передает BFM TV.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Новые смартфоны Nokia представят 24 февраля
В следующем месяце главной новинкой компании на выставке станет смартфон Nokia 9 PureView.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Космос
Роскосмос и РАН разрабатывают нацпроект по защите Земли от астероидов
В госкорпорации Роскосмос вместе с РАН принялись за разработку национального проекта, нацеленного на защиту планеты от различных космических объектов.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Стало известно, как тяжелый беспилотник «Охотник» может прорывать ПРО
Обновлено в 01:13
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Золото пропало из-под носа у ФСБ
Решением Дальневосточного окружного военного суда мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Спор из-за намордника закончился дракой с полицейским в Новосибирске
Обновлено в 00:57
Происшествия
Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 04:16
Общество
Видео дружеской драки кота и голубя набирает популярность в Сети
Пользователей Сети рассмешила «самая милая драка» кота и голубя. Видео появилось на сайте «Я плакал».
Обновлено вчера в 23:37