Футбол
Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»
Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»LiveSport.ru07:48
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг ранее появившуюся информацию о возможном переходе в болгарский «Лудогорец».
LiveSport.ru07:48
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«Рубин» закончил переговоры по Попову. Игрок близок к переходу в «Лудогорец»
Спорт БИЗНЕС Online05:22
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
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