Футбол

Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»
LiveSport.ru
07:48

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг ранее появившуюся информацию о возможном переходе в болгарский «Лудогорец».
LiveSport.ru07:48

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Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»

Спорт-Экспресс07:09

Экс-футболист «Спартака» не собирается переходить в «Рубин»

Газета.Ru06:27

СМИ: Попов отказался от перехода в «Рубин» и вернется в чемпионат Болгарии

Советский спорт06:03

Источник: Ивелин Попов близок к переходу в «Лудогорец»

Sport24.ru05:48

Источник: Попов поставил на паузу переговоры с «Динамо» и «Ростовом»

Чемпионат05:47

Попов отказался от перехода в «Рубин», «Динамо» и «Ростов» и вернется в Болгарию

Sports.ru08:10

«Рубин» закончил переговоры по Попову. Игрок близок к переходу в «Лудогорец»

Спорт БИЗНЕС Online05:22
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Футбол

Вьетнам проиграл Ирану на Кубке Азии, Азмун оформил дубль

Сборная Ирана одержала победу над командой Вьетнама в матче второго тура Кубка Азии. Дубль оформил форвард «Рубина» Сердар Азмун.
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«Севилья» объявила о трансфере Эль-Хаддади

"Севилья" на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Мунира Эль-Хаддади.
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«Эвертон» прояснил будущее Влашича в ЦСКА

Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва рассказал, какие планы клуб имеет на хорватского футболиста Николу Влашича.
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Васильев объяснил, почему «Монако» арендовал травмированного Ванкёра

"Монако" арендовал Ванкёра у "Антальяспора" до конца нынешнего сезона. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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«Реал» может отпустить Иско в «Ювентус» в обмен на Дибалу

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Иско.
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Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»

Футболист Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, сообщил его адвокат Игорь Бушманов РИА Новости.
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Обновлено в 08:25
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«Вест Хэм» может продать Арнаутовича за 44 миллиона

Британский футбольный агент Джейми Реднапп считает, что «Вест Хэм» готов расстаться с австрийским нападающим Марко Арнаутовичем.
Обновлено в 08:04
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«Зенит» поздравил Витселя с днем рождения

Петербургский «Зенит» поздравил с днем рождения экс-полузащитника команды Акселя Витселя. Бельгийскому хавбеку исполнилось 30 лет.
Обновлено в 08:27
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Президент «Бока Хуниорс» отклонил предложение «Зенита» по Павону

Признаюсь, ранее отклонил несколько предложений по нему, в том числе и от «Зенита», который предлагал за игрока 20 миллионов евро.
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Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
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Селихов заявил, что готов играть за дубль «Спартака» в случае непопадания в основу

Вратарь московского «Спартака» выразил готовность выступать за дублирующий состав команды, если не будет попадать в основу.
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Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже»

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.
Обновлено вчера в 14:46
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Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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