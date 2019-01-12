Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг ранее появившуюся информацию о возможном переходе в болгарский «Лудогорец».

Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»

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