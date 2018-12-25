По сообщению болгарского «Канала 3», полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым интересуются два клуба РПЛ и турецкий то-клуб. Напомним, ранее сообщалось, что Попов не поедет вместе со «Спартаком» на первый тренировочный сбор.

Попов может остаться в РПЛ после ухода из «Спартака»

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