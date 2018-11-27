Экономика

Попавшим под санкции российским банкам разрешили скрывать акционеров
РБК
04:28

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал три постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями. Документы размещены на официальном сайте кабмина.
РБК04:28

Подробнее о событии

Попавшим под санкции российским банкам разрешили скрывать акционеров

РБК04:28

Российские банки спрятали от санкций

Lenta.ru02:20

Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию

Комсомольская правда01:17

Подсанкционные банки объяснят невыдачу информации

News.ru00:56

Банкам разрешили не раскрывать информацию

Российская газета00:31

Медведев разрешил подсанкционным банкам не раскрывать информацию

Московский Комсомолецвчера в 23:58

Правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию

ТАССвчера в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Экономика

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе Пятого международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:48
Экономика

СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб

Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.).
Обновлено в 04:52
Энергетика

«Роснефть» возобновила продажи топлива на бирже

15 и 16 ноября «Роснефть» полностью прекратила поставки топлива через биржу, рассказывали участники торгов.
Обновлено в 04:35
Финансы

Минфин впервые за пять лет решил занять в евро

Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.
Обновлено в 04:39
Экономика

Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты

Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 04:48
Экономика

Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 04:22
Экономика

Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка

Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:48
Экономика

United Technologies разделится на три компании

Одна из крупнейших в США финансово-промышленных корпораций, United Technologies (UTC), приняла решение о разделении бизнеса на три независимые компании, говорится в заявлении UTC.
Обновлено в 04:40
Экономика

Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»

Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с ОАО "Метрострой" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, вероятность расторжения очень высока, сообщил журналистам вице-губернатора города Игорь Албин.
Обновлено в 04:49
Экономика

«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании

«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 03:22
Экономика

«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

В 2018 году компания планировала открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.
Обновлено в 04:17
Экономика

Россияне скупили товаров в «черную пятницу» на 17 млрд рублей

В прошедшую «черную пятницу» россияне сделали покупок на 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.
Обновлено в 04:29
Экономика

Экс-глава Промсвязьбанка обжаловал решения о законности его санации

Бывший председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал кассационную жалобу на решения двух судебных инстанций, признавших законным приказ Банка России о назначении в банке временной администрации и другие акты ЦБ по его санации.
Обновлено в 03:54
Энергетика

Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+

От встречи рынок ждет решения об ограничении добычи, чтобы избежать сценария 2014 года.
Обновлено в 04:38
Экономика

Ритейлеры предложили ввести мораторий на новые нормы закона о торговле

Представители торговых сетей на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 26 ноября предложили ввести мораторий на изменение закона о торговле, сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 04:00
Главное