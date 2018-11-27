с чего всё началось

Российские кредитные организации и банки, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию, в том числе о своих акционерах и лицах, оказывающих значительное влияние на их работу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Попавшим под санкции банкам разрешили скрывать своих акционеров

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