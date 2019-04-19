Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из РоссииКоммерсантъ 15:14
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
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Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено в 14:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: vistapointe.net Уже с завода новая версия будет оснащаться экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, лебедкой, а также внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размером 235/85 R16.
Обновлено в 08:15
Общество
В России разрешат частные кладбища
Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
Обновлено в 01:16
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Политика
Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро
Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Телестудию с Порошенко заминировали
Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика
Зеленский представил президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил людей, которые в случае его победы войдут в аппарат президента.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Козак: Правительство поддержит «Группу ГАЗ» в пределах разумного
Правительство России внимательно следит за деятельностью «Группы ГАЗ» и планирует оказывать необходимую поддержку в разумных пределах.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала, почему воспитывает сына как дочь
Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку с трех лет, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Здоровье
Грязь и дохлые насекомые: столовую педколледжа в Сыктывкаре закрыли
Антисанитария стала причиной закрытия столовой и буфета в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже.
Обновлено в 04:39
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Кино
Рэйф Файнс: Рудольф Нуреев не был святым, но дарил окружающим красоту
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным
В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43