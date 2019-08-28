Понсе рассказал о настрое на матч с «Брагой»

Футбол «Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу» «Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Здоровье Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга Доктора объяснили, что у Симпсон развился сепсис, из-за чего ее мозг воспалился, увеличился в размере и повредил череп.

Экономика Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Авто Toyota и Suzuki теперь работают вместе Добавим, что переговоры о создании альянса между Toyota и Suzuki начались еще осенью 2016 года.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Авто Genesis готовится к производству концепт-кара Essentia Концепт Genesis Essentia поразила публику на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году, и, судя по всему, скоро новинка встанет на конвейер.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Наука Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.

Общество Россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной войн Лишь треть россиян способны верно назвать год начала Второй мировой войны, при этом каждый второй считает ее началом 1941 год, пишут "Известия" со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенного к 80-й годовщине с начала ВМВ.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Армия и оружие Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.

Экономика Германия положила глаз на российский мегапроект Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.

Экономика Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее).

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Технологии Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.

Игры Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной» В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».

Экономика Долги по пошлинам и налогам на временно ввозимые автомобили превысили 8,5 млрд рублей Сумма задолженности по таможенным пошлинам и налогам на временно ввозимые в РФ автомобили превысила 8,5 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия по проверке деятельности таможенных органов в 2016-2018 годах.

Общество Ожидается похолодание до минусовых температур Температура со знаком минус будет зафиксирована в ночь на 29 августа в Архангельской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе, Республике Коми и северной части Поволжья.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Происшествия Песков назвал инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней девушки на пляже в Анапе, неприемлемым и отвратительным.

Происшествия Извержение вулкана Стромболи в Италии попало на видео Вулкан Стромболи, расположенный на острове в Тирренском море к северу от итальянской Сицилии, 28 августа начал извергаться.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.