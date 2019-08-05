Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

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