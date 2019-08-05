Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дербиМатч ТВ 16:32

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
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Понсе извинился перед Шуниным за удар ногой в живот в матче «Спартак» — «Динамо»

Sport24.ru16:26

Эсекиэль Понсе: «Приношу извинения Антону Шунину. Клянусь, что не хотел нанести травму»

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Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

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«Хочу принести извинения Шунину». Понсе - о своем жестком фоле в дерби с «Динамо»

Спорт-Экспресс16:24

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Sportbox.RU16:32
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