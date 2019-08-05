Футбол
Удаленный в дерби игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо»РБК 04:08
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Александр Максименко
|90′+5′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Футболист «Спартака» Эсекьель Понсе извинился перед вратарем «Динамо» Антоном Шуниным за фол, совершенный в игре 4-го тура чемпионата России по футболу. На 35-й минуте матча нападающий в борьбе за верховой мяч ударил голкипера прямой ногой в грудь.
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Понсе извинился перед Шуниным за удар ногой в живот в матче «Спартак» — «Динамо»
Sport24.ruвчера в 16:26
Эсекиэль Понсе: «Приношу извинения Антону Шунину. Клянусь, что не хотел нанести травму»
Sports.ruвчера в 16:34
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