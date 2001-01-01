Футбол

Понсе получил прямую красную карточку в первом тайме матча с «Динамо»Бомбардир.ру вчера в 12:44

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
В первом тайме матча четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» случилось удаление. На 37 минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Эсекьель Понсе.
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