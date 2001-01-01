Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» не будет штрафовать аргентинского форварда Эсекиэля Понсе. В матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» Понсе грубо сфолил на голкипере Антоне Шунине и получил прямую красную карточку.

«Спартак» не оштрафует Понсе за удаление в матче с «Динамо»

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Экономика Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».

Политика Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.

Политика Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Происшествия 17 человек отравились в кафе в Якутии Прокуратура в Якутии возбудила дело после отравления 17 человек в одном из кафе в городе Вилюйске.

Футбол «Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Политика Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .

Общество В Бурятии вода в Селенге за ночь поднялась на 2 см В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Футбол Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.

Шоу-бизнес Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Политика ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.