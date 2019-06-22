Футбол
Понсе определился с номером в «Спартаке»Чемпионат 10:39
Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
Обновлено в 10:42
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как 3-летний сын помогает ей на фотосессии
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Футбол
Родриго Бекао может перейти в «Наполи»
Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Байя».
Обновлено в 08:45
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Финансы
Рубль начал «отступать», но умеренно
После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят
Накануне, 21 июня, указ о запрете полетов в Грузию для российских перевозчиков с 8 июля подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:27
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
Обновлено в 11:55
Политика
Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Культура
Хор «Млада» представит в Перми новую программу
Совместную программу с популярным актером Евгением Дятловым представит известный пермский хор «Млада», об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ
Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.
Обновлено в 06:59
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Обновлено в 10:45
Футбол
Российские регбисты проиграли Испании на чемпионате Европы по регби-7
Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Испании в матче второго тура группового раунда первого этапа чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22