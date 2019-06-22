Понсе определился с номером в «Спартаке»Чемпионат 10:39

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.

Понсе определился с номером в «Спартаке»

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