Футбол

Понсе определился с номером в «Спартаке»Чемпионат 10:39

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.
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Понсе будет выступать за «Спартак» под 19-м номером

Sport24.ru08:01

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Sportbox.RU08:24

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Sports.ru09:08

Понсе будет выступать под 19-м номером в «Спартаке»

Спорт-Экспресс08:52

«Спартак» определился с игровым номером для аргентинского новичка команды

News.ru08:45

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Матч ТВ08:24

Понсе определился с номером в «Спартаке»

Чемпионат10:39
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Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
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Прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка на берегу реки Норишка на севере Москвы.
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
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Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»

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Обновлено в 11:52
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Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
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Армия и оружие

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Политика

Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

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Общество

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На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
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