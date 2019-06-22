Футбол
Понсе определился с номером в «Спартаке»Чемпионат 10:39
Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
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Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
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К проблемам рабочих в Катаре, которые готовят страну к ЧМ-2022, не принято относиться всерьёз.
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Мартин Петрас, агент полузащитник «Далянь Ифань» Марека Гамшика, опроверг информацию, что словацкий футболист может перейти в «Рому».
Обновлено в 08:56
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Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками
Сервис дистрибуции игр Steam объявил о начале очередной акции: со скидками до 85% распродаются игры серий Mortal Kombat (в том числе последняя часть), Injustice, Tomb Raider и многих других.
Обновлено в 09:38
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Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
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Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
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Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
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Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
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Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
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Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
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Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Анна Хилькевич впервые за много лет взяла в руки гитару
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Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
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