Футбол

Понсе определился с номером в «Спартаке»Чемпионат 10:39

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.
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Понсе будет выступать за «Спартак» под 19-м номером

Sport24.ru08:01

Понсе определился с номером в «Спартаке»

Чемпионат10:39

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Матч ТВ08:24

Понсе будет выступать под 19-м номером в «Спартаке»

Спорт-Экспресс08:52

«Спартак» определился с игровым номером для аргентинского новичка команды

News.ru08:45

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Sports.ru09:08

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Sportbox.RU08:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
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