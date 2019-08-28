Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением об игре«Браги», соперника красно-белых по раунду плей-офф Лиги Европы.

Понсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»

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