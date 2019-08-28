Футбол

ЧемпионатЧемпионатПонсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»

Спартак — Брага
завтра
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением об игре«Браги», соперника красно-белых по раунду плей-офф Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Если все откладывать на второй тайм, можно не успеть». Андрей Каряка — об ответном матче «Спартака» в ЛЕ

Sportbox.RU09:50

Понсе: «„Спартак“ приезжал в Брагу за другим результатом, но не воспользовался своими моментами»

Sport24.ru04:38

Понсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»

Чемпионат04:44

Понсе - о матче с "Брагой": "Спартак" даст бой"

Sport.ruвчера в 18:30

Сергей Юран: «Зе Луиш и Понсе — небо и земля!»

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

«Дома мы обязательно дадим бой». Понсе озвучил настрой на ответный матч с «Брагой»

Матч ТВвчера в 15:34

Эсекиэль Понсе: «Перед матчем с „Брагой“ я настроен оптимистично. Верю в товарищей и в самого себя»

Sports.ruвчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия

Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице

ТАСС 10:34
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика

Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда

RT на русском 04:58
Общество

«Яндекс.Такси» решило начать перевозки на вертолетах

Интерфакс 11:29
Происшествия

Под завалами здания в Новосибирске нашли третьего погибшего

Третий погибший извлечён из-под завалов после обрушения на стройке в Новосибирске, под завалами больше нет людей.
RT на русском 05:40
Происшествия

На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Политика

Путин провел встречу с врио главы Курской области

РЕН ТВ 11:02
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
RT на русском 14:45
Путешествия

Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек

Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Политика

«Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев»

По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.
Украина.ру 10:56
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Политика

Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Происшествия

В Мексике 26 человек погибли в результате нападения на бар

ТАСС 13:36
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой нежно поздравила бойфренда с днем рождения

Вера Брежнева присоединилась к поздравлениям: «С днем рождения твое солнышко».
Woman.ru 12:41
Наука

«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Кино

Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»

Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Здоровье

Ученые рассказали о действенной экстремальной «пещерной» диете

Экстремальная диета «пещерного человека» представляет собой голодание в течение 36 часов с дальнейшими 12 часами рациона, состоящего из всего, что только захочется.
iReactor 07:23
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Происшествия

Власти Подмосковья наградят рабочих, спасших семью из горящего дома

РИА Новости 09:55
Музыка

Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины

Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Авто

Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Общество

Россиян предупредили о заморозках

В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное