Футбол
ЧемпионатПонсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением об игре«Браги», соперника красно-белых по раунду плей-офф Лиги Европы.
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Музыка
Названа самая популярная песня лета
Lenta.ru 10:35
Экономика
Суд признал страховую компанию «НАСКО» банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию «НАСКО» (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании.
Ведомости 06:32
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика
Сенатор США получил отказ в получении российской визы
На сайте конгрессмена указано, что российская сторона отказала американцу Джонсону в выдаче российского визы.
NewInform 26 августа в 21:32
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку
УралПолит.Ru вчера в 01:04
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Лукашенко отказался от визита в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отказался от поездки в польскую столицу, куда его пригласили на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны из солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, который не получил приглашение на памятные мероприятия в Варшаве.
Наша версия 10:29
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Технологии
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Футбол
Андрей Аршавин объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу»
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал домашнее поражение «Краснодара» в ответном матче квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Петербургский дневник 03:07
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Армия и оружие
Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии
Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.
ТК Звезда 01:39
Политика
Президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Вместе с президентом Владимиром Путиным саратовский аэропорт посетили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь первого космонавта.
ГТРК Саратов 04:39
Политика
Суд отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство
RT на русском 04:54
Транспорт
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
Турпром 04:44
Баскетбол
Сборная России разгромила Испанию в последнем матче перед ЧМ
Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира.
Нева Спорт 09:28
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM 01:08
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56