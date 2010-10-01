Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.

Понсе настроен оптимистично перед матчем с «Брагой»

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