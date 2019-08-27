Футбол
Спорт-ЭкспрессПонсе настроен оптимистично перед матчем с «Брагой»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:07, Вашингтон
Общество
Во Владивостоке ликвидируют последствия сильного дождя
Общественное телевидение России 02:16
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс менее чем за час
Быстрее, чем в понедельник в Нью-Йорке, Серена Уильямс разбиралась с Шараповой лишь в 2007 году, в четвертьфинале турнира в Майами, где российская теннисистка также зацепила по одному гейму в каждой партии и продержалась на одну минуту меньше.
Коммерсантъ 18:42
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Культура
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
РИА Новости 15:04
Политика
Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США
Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт 12:50
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета 16:50
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.
REGNUM 10:46
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ вчера в 11:49
Интернет
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru 10:15
Космос
Космическая программа России - заметки на полях
Подытоживая, отмечу: проблема нашей космической программы не в том, что там [якобы] много воруют; скорее, в ней нет новых ориентиров и платформ для развития – даже планы повторяют то, что уже было кем-то сделано.
ИА REX вчера в 08:50
Политика
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Второй за сутки американский сенатор - демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи – пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.
Газета.Ru 17:38
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Политика
Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
Газета.Ru 18:23
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45