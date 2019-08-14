Футбол

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар ШунинаMetaratings вчера в 09:01

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
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КДК РФС дисквалифицировал Понсе на три матча. Он пропустит дерби с ЦСКА

Матч ТВвчера в 10:54

Понсе дисквалифицировали на 3 матча

Спорт-Экспрессвчера в 10:24

Григорьянц: Понсе пропустит игры с ЦСКА и «Крыльями» из-за дисквалификации

Чемпионатвчера в 10:42

КДК РФС дисквалифицировал Понсе на 2 матча за удар Шунина прямой ногой

Sport24.ruвчера в 10:26

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина

Metaratingsвчера в 09:01

Понсе дисквалифицирован на 3 матча за удар ногой в грудь Шунину

Sports.ruвчера в 08:44

Рейнгольд: Понсе легко отделался, получив три матча дисквалификации

РИА Новостивчера в 11:32
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Обновлено в 00:34
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено 13 августа в 11:19
Шоу-бизнес

Казючиц вспомнила встречу с Ликой Добрянской в доме Грамматикова

Обновлено вчера в 09:26
Технологии

British Airways тестирует VR в бизнес-классе

Пассажирам предлагают шлемы виртуальной реальности от SkyLights на некоторых рейсах между аэропортом Хитроу в Лондоне и Международным аэропортом Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и пока только в бизнес-классе.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Общество

В МВД сообщили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах

Замглавы МВД России Михаил Ваничкин заявил о резком росте количества нарушений антитабачного закона на территории аэропортов страны в прошлом году.
Обновлено в 01:23
Политика

Министр природных ресурсов и экологии: «Если за лесом не ухаживать, упавшее дерево рано или поздно превратится в порох»

Министр отвечал на вопросы с ходу, он не просил прислать не то что вопросы, но даже темы интервью.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Экономика

Новокузнецк может лишиться статуса моногорода

Разработан новый проект программы, по которой отдельные моногорода могут лишиться своего статуса.
Обновлено в 00:51
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Кино

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено вчера в 08:36
Общество

Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России

Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Теннис

Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Продавцы в Турции предлагают ограничить систему «все включено»

Обновлено в 01:52
Происшествия

Москвич заявил об угоне, забыв дочь в машине и место парковки

В Москве правоохрнители помогли автовладельцу найти его автомобиль с запертой внутри дочерью: мужчина забыл, где припарковался, и заявил в полицию об угоне.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Режиссер Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено 13 августа в 14:52
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 13:58
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