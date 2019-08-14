Футбол

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар ШунинаMetaratings 09:01

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
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Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина в дерби «Спартак» — «Динамо»

По информации "Чемпионата", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:0).
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