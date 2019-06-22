Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номеромМатч ТВ 08:24

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе определился с номером, под которым будет выступать за команду. Аргентинский игрок взял себе 19-й номер, под которым в свое время выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.

Понсе будет играть в «Спартаке» под 19-м номером

Политика Российские авиакомпании начали отменять продажу билетов в Грузию Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Шоу-бизнес Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Происшествия Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате.

Космос Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Наука Новый инструмент определяет deepfake-видео с точностью в 96% Исследователи использовали набор данных, состоящий из около 1000 поддельных видео, чтобы обучить новый инструмент.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Общество В Туле прошла Всероссийская акция «Горсть Памяти» В Туле акция прошла на Всехсвятском кладбище. фото пресс-службы Правительства Тульской области Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, с братской могилы была взята горсть земли и помещена в "солдатские кисеты".

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Путешествия В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».

Политика Не только Huawei: США решили уничтожить еще несколько китайских технологических компаний Администрация президента США Дональда Трампа расширила черный список китайских предприятий, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям, сообщает PC World.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Политика Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.