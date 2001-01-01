Футбол

Эсекиэль Понсе: «Хотел бросить все и бежать помогать команде»Спорт-Экспресс 15:36

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
1 фото
Хотел бросить все и бежать помогать команде, — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Понсе.
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