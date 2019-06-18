Футбол

Понсе: «Надеюсь, своим выступлением за „Ахмат“ заслужу вызов в сборную Венесуэлы»Sport24.ru 13:58

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Новичок «Ахмата» Андрес Понсе поделился впечатлениями от нового поворота в своей карьере. 22-летний венесуэльский нападающий перешел в грозненский клуб из «Анжи» в начале июня, подписав контракт на четыре года.
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Понсе: «Надеюсь, своим выступлением за „Ахмат“ заслужу вызов в сборную Венесуэлы»

Sport24.ru13:58

Понсе: надеюсь попасть в сборную Венесуэлы через успешную игру за «Ахмат»

Чемпионат14:21

Андрес Понсе: «„Ахмат“ - большой клуб, в котором я могу прогрессировать»

Спорт-Экспресс14:02
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». По итогам сезона 2018/19 клуб формально выбыл в ФНЛ, однако из-за недостатка финансирования рискует понизится до ПФЛ.
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