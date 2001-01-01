Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»Евро-футбол.ру 04:56

Никто не обратил внимания на провал в обороне, когда спартаковец выходил один на один и не забил. А обратил внимание на второй тайм, что команда победила и, вроде бы, все в порядке. А то, что ЦСКА в матче с "Оренбургом" убил Лапочкин - это без сомнения.

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Происшествия Виталия Милонова избили в Петербурге Милонов является одним из самых известных политиков России. До 2016-го года он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Спорт Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Политика Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский» Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Технологии Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Общество Русская Германия (Германия): немцев испортил квартирный вопрос (Русская Германия) В субботу, 6 апреля, на протестную акцию под девизом «Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn» («Вместе против выселения и безумия квартплат») на улицы немецкой столицы вышли, по подсчетам организаторов, почти 35 тыс. человек.

Происшествия Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.

Армия и оружие Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121 Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.

Происшествия Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.

Футбол Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.

Происшествия В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе В Перми произошел пожар на промышленном объекте нефтеперерабатывающей компаний "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Происшествия В Непале столкнулись самолет и вертолет В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».