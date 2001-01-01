Футбол

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»Евро-футбол.ру 04:56

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Никто не обратил внимания на провал в обороне, когда спартаковец выходил один на один и не забил. А обратил внимание на второй тайм, что команда победила и, вроде бы, все в порядке. А то, что ЦСКА в матче с "Оренбургом" убил Лапочкин - это без сомнения.
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