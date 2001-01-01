Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»Евро-футбол.ру 04:56
Иван Обляков
|14′
|15′
Денис Попович
|18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
|19′
|24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
|25′
|31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
|32′
|54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
|64′
|69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
|72′
Такума Нисимура
|73′
|75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
|79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
|81′
|82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
|84′
|90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
|90′+5′
Евгений Фролов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
50
Бекао
78
Дивеев
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
15
Ефремов
9
Чалов
19
Нисимура
17
Сигурдссон
91
Фролов
12
Малых
15
Андреев
6
Бегич
3
Сиваков
13
Терехов
10
Попович
8
Мишкич
77
Маляров
86
Чиркин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Никто не обратил внимания на провал в обороне, когда спартаковец выходил один на один и не забил. А обратил внимание на второй тайм, что команда победила и, вроде бы, все в порядке. А то, что ЦСКА в матче с "Оренбургом" убил Лапочкин - это без сомнения.
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