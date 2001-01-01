Футбол
Пономарёв: «Головина прорвало из-за возвращения Жардима»Евро-футбол.ру 05:45
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал свое мнение о втором голе экс-армейца Александра Головина за "Монако". Его слова приводит корреспондент "Евро-Футбол.ру" Елена Григорьевская.
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Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
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Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт с папой приземлился в Абу-Даби.
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Экономика
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Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
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Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
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Происшествия
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Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
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Происшествия
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Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
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Глава аппарата правительства Константин Чуйченко о продолжении реформы контроля и надзора
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