Экономика

Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторовТАСС 12 апреля в 12:07

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей. Самый скромный доход - около 873 тыс. рублей - за прошлый год задекларировал представитель главы Хакасии Валерий Усатюк.
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«Рыбные магнаты» стали самыми богатыми сенаторами

РБК12 апреля в 14:49

Самый богатый сенатор в России заработал в прошлом году 2,3 млрд рублей

БИЗНЕС Online12 апреля в 12:26

Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 году

Life.ru12 апреля в 12:33

Самым богатым тюменским сенатором стал Павел Тараканов. Его прежние доходы скрыли

URA.Ru12 апреля в 13:11

Самым богатым среди членов Совфеда в 2018 году стал сенатор от Камчатки

Росбалт12 апреля в 12:25

Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов

ТАСС12 апреля в 12:07

Сенатор от Камчатки стал самым богатым членом Совета Федерации

Говорит Москва12 апреля в 12:20
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Происшествия

На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Обновлено в 06:24
Политика

Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции

Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Культура

Умерла художница Ксения Успенская

Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Общество

Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Футбол

Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
Обновлено в 04:32
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Александр Буйнов восхитился красотой актрисы Дарьи Мороз

Популярная отечественная актриса Дарья Мороз, известная многим зрителям по роли в сериале "Содержанки", на странице в Instagram опубликовала фото, не оставившее равнодушными поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

МИД: Россия отреагирует на действия НАТО в Черном море

Россия следит за возросшей активностью НАТО в Черноморском регионе и намерена принимать соответствующие меры для нейтрализации каких-либо угроз, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Недвижимость

Ипотечные льготы для семей с детьми продлены

Родители, у которых с начала прошлого года появился второй, третий и последующие дети, смогут выплачивать ипотеку по льготной ставке под 6 процентов на протяжении всего срока кредита.
Обновлено 12 апреля в 17:07
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 04:21
Политика

Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Космос

Прошедшие испытания на МКС часы Omega проданы на аукционе за €52 тыс

Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Концептуальный смартфон - Maserati GranTurismo

Смартфон будет работать с будущим Qualcomm Snapdragon 865, который может быть представлен в этом году, в сопровождении 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 06:04
Общество

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Жителей ДНР пригласили выбрать проект памятника Александру Захарченко

Обновлено в 04:51
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Обновлено в 03:45
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» может быть поджог

Пожар в "Лосином острове" под Балашихой начался накануне вечером и был потушен лишь к утру.
Обновлено в 03:30
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