Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторовТАСС 12 апреля в 12:07
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей. Самый скромный доход - около 873 тыс. рублей - за прошлый год задекларировал представитель главы Хакасии Валерий Усатюк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Самый богатый сенатор в России заработал в прошлом году 2,3 млрд рублей
БИЗНЕС Online12 апреля в 12:26
Самым богатым тюменским сенатором стал Павел Тараканов. Его прежние доходы скрыли
URA.Ru12 апреля в 13:11
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
Политика
Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции
Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Футбол
Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
Обновлено в 04:32
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Александр Буйнов восхитился красотой актрисы Дарьи Мороз
Популярная отечественная актриса Дарья Мороз, известная многим зрителям по роли в сериале "Содержанки", на странице в Instagram опубликовала фото, не оставившее равнодушными поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
МИД: Россия отреагирует на действия НАТО в Черном море
Россия следит за возросшей активностью НАТО в Черноморском регионе и намерена принимать соответствующие меры для нейтрализации каких-либо угроз, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Недвижимость
Ипотечные льготы для семей с детьми продлены
Родители, у которых с начала прошлого года появился второй, третий и последующие дети, смогут выплачивать ипотеку по льготной ставке под 6 процентов на протяжении всего срока кредита.
Обновлено 12 апреля в 17:07
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Эриксена
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 04:21
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Космос
Прошедшие испытания на МКС часы Omega проданы на аукционе за €52 тыс
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Концептуальный смартфон - Maserati GranTurismo
Смартфон будет работать с будущим Qualcomm Snapdragon 865, который может быть представлен в этом году, в сопровождении 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 06:04
Общество
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» может быть поджог
Пожар в "Лосином острове" под Балашихой начался накануне вечером и был потушен лишь к утру.
Обновлено в 03:30