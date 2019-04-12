Экономика

Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторовТАСС вчера в 12:07

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей. Самый скромный доход - около 873 тыс. рублей - за прошлый год задекларировал представитель главы Хакасии Валерий Усатюк.
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Самый богатый сенатор в России заработал в прошлом году 2,3 млрд рублей

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Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов

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Сенатор от Камчатки стал самым богатым членом Совета Федерации

Говорит Москвавчера в 12:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
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Общество

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Обновлено вчера в 12:59
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Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула

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Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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Экономика

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Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
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Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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Путешествия

Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

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Экономика

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Экономика

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
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