Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторовТАСС вчера в 12:07
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей. Самый скромный доход - около 873 тыс. рублей - за прошлый год задекларировал представитель главы Хакасии Валерий Усатюк.
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