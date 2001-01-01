Общество
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны АлексеевойРБК12:12
В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.
РБК12:12
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