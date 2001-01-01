В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.

Общество Общество Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря

Путешествия Путешествия Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с Хайнаня

Общество Общество Facebook запретил намеки с сексуальным подтекстом Социальная сеть Facebook запретила размещение записей с выражениями сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство.

Транспорт Транспорт В России появится новая чартерная авиакомпания Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air.

Общество Общество Многотысячный забег Санта-Клаусов прошел в Мадриде Более 7 тыс. человек в костюмах Санта-Клаусов пробежались по центральным улицам Мадрида в воскресенье, 9 декабря.

Общество Общество Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram

Общество Общество Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.

Транспорт Транспорт «Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве Агрегатор "Яндекс.Такси" отменил в Москве функцию отложенного заказа из-за уменьшения времени бесплатного периода парковки в городе с 15 до 5 минут.

Общество Общество Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку

Общество Общество Митинги в Кунцево теряют популярность Митинги уже давно вызывают нарекания со стороны жителей района, поскольку большинство проживающих в Кунцево заинтересовано в программе реконструкции.

Здоровье Здоровье Эксперт прокомментировала слова москвички о «заразных» онкобольных Ранее на сайте takiedela.ru появилась информация, что жительница одного из домов в Москве собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде, заявляя о "рассаднике инфекций" и о том, что рак, по ее мнению, является заразным заболеванием.

Путешествия Путешествия Названы самые популярные страны у российских туристов Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян, выяснило аналитическое агентство "ТурСтат".

Транспорт Транспорт РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагон