В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.

Общество Общество Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря

Путешествия Путешествия Ростуризм намерен 10 декабря обсудить ситуацию вокруг «Жемчужной реки» Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил 10 декабря провести межведомственное совещание по вопросам перевозки туристов оператора «Жемчужная река».

Общество Общество Facebook запретил намеки на секс

Транспорт Транспорт В России появится новая чартерная авиакомпания Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air.

Общество Общество Тысячи Санта-Клаусов пробежали по улицам Мадрида В воскресенье несколько тысяч человек, переодетых в костюмы Санта-Клаусов, приняли участие в забеге по центру Мадрида.

Общество Общество Пропавшую кандидатку на титул «Мисс Вселенная» нашли в Таиланде Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.

Общество Общество Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram

Общество Общество Митинги в Кунцево теряют популярность Митинги уже давно вызывают нарекания со стороны жителей района, поскольку большинство проживающих в Кунцево заинтересовано в программе реконструкции.

Транспорт Транспорт «Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве Агрегатор "Яндекс.Такси" отменил в Москве функцию отложенного заказа из-за уменьшения времени бесплатного периода парковки в городе с 15 до 5 минут.

Путешествия Путешествия Названы самые популярные страны у российских туристов

Общество Общество МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

Общество Общество Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».

Общество Общество Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.