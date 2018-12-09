Общество

Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
РБК
12:12

В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.
РБК12:12

Подробнее о событии

Пономарев обратился в суд с просьбой разрешить присутствовать на прощании с Алексеевой

ТАСС11:42

Лев Пономарев попросил отпустить его из-под ареста для прощания с Людмилой Алексеевой

Коммерсантъ11:07

Лидер движения «За права человека» Л. Пономарев просит Тверской суд Москвы разрешить проститься с Людмилой Алексеевой

Эхо Москвы11:30

Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой

Интерфакс10:25

Правозащитник Лев Пономарев попросил отпустить его из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Медиазона10:19

Арестованный Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой

Говорит Москва11:51

Лев Пономарев попросил суд отпустить его из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Дождь10:39
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»

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В социальной сети Facebook обновились правила публикования спорного контента, связанного с сексуальными домогательствами.
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Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.
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Многотысячный забег Санта-Клаусов прошел в Мадриде

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Названы самые популярные страны у российских туристов

Обновлено в 14:12
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Позиция Рубчинского: Представитель дизайнера заявил изданию Hypebeast, что Рубчинский переписывался с Сильфверлингом, поскольку подросток собирался поучаствовать в кастинге для съемки лукбука.
Обновлено в 14:56
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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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