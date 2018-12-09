Общество
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны АлексеевойРБК12:12
В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон.
РБК12:12
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Путешествия
Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»
Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 15:04
Общество
Facebook запретил намеки на секс
В социальной сети Facebook обновились правила публикования спорного контента, связанного с сексуальными домогательствами.
Обновлено в 15:05
Транспорт
В России появится новая чартерная авиакомпания
Обновлено в 14:44
Общество
В больнице под Волгоградом «картонные» тумбочки поставили временно
Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.
Обновлено в 14:24
Общество
Захарова показала «домик сапсанов» в шпиле здания МИД
Обновлено в 14:35
Общество
Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram
7 декабря сообщалось, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета имени Победоносцева Баскаков выкладывал в Instagram фотографии предметов одежды дорогих брендов, к примеру, туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и другие.
Обновлено в 12:51
Транспорт
«Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве
Агрегатор "Яндекс.Такси" отменил в Москве функцию отложенного заказа из-за уменьшения времени бесплатного периода парковки в городе с 15 до 5 минут.
Обновлено в 14:15
Общество
Митинги в Кунцево теряют популярность
Митинги уже давно вызывают нарекания со стороны жителей района, поскольку большинство проживающих в Кунцево заинтересовано в программе реконструкции.
Обновлено в 14:26
Общество
Пропавшую кандидатку на титул «Мисс Вселенная» нашли в Таиланде
Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.
Обновлено в 12:37
Общество
Многотысячный забег Санта-Клаусов прошел в Мадриде
Более 7 тыс. человек в костюмах Санта-Клаусов пробежались по центральным улицам Мадрида в воскресенье, 9 декабря.
Обновлено в 15:07
Путешествия
Названы самые популярные страны у российских туристов
Обновлено в 14:12
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Обновлено в 13:30
Общество
Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами
В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».
Обновлено в 12:11
Общество
Директору Эрмитажа вручили французский знак отличия
Обновлено в 13:09
Общество
Подросток обвинил дизайнера Гошу Рубчинского в домогательствах
Позиция Рубчинского: Представитель дизайнера заявил изданию Hypebeast, что Рубчинский переписывался с Сильфверлингом, поскольку подросток собирался поучаствовать в кастинге для съемки лукбука.
Обновлено в 14:56