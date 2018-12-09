Общество
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны АлексеевойРБК12:12
В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон .
РБК12:12
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Путешествия
Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»
Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 12:02
Транспорт
Менеджмент «Рампорт Аэро» участвовал в создании авиакомпании WeGo Air
Обновлено в 11:59
Общество
Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram
Обновлено в 12:11
Общество
Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде
Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.
Обновлено в 12:14
Общество
Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа
Во время ремонта в шпиле высотки МИД РФ (Москва) был с учетом советов орнитологов оборудован домик для сапсанов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 11:45
Общество
В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов
Несколько тысяч человек, переодетых в Санта-Клаусов, присоединились в воскресенье к традиционному забегу по центру Мадрида.
Обновлено в 11:41
Путешествия
Названы самые популярные страны у российских туристов
Обновлено в 12:01
Транспорт
Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре
Обновлено в 12:12
Транспорт
«Яндекс» объяснил отказ от функции отложенного заказа такси
В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины.
Обновлено в 11:45
Общество
В больнице под Волгоградом «картонные» тумбочки поставили временно
Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.
Обновлено в 11:55
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
«По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МЧС.
Обновлено в 07:53
Общество
Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России
За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.
Обновлено в 12:02
Общество
Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами
В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».
Обновлено в 10:48
Общество
На Урале площадь украсили елкой, срубленной у соседнего магазина
Город Чебаркуль в Челябинской области украсили новогодней елкой, срубленной у соседнего магазина. Об этом сообщает местное издание 74.ru.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Обновлено в 11:39