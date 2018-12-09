Общество

Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
РБК
12:12

В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон .
РБК12:12

Подробнее о событии

Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой

РБК12:12

Пономарев обратился в суд с просьбой разрешить присутствовать на прощании с Алексеевой

ТАСС11:42

Лев Пономарев попросил отпустить его из-под ареста для прощания с Людмилой Алексеевой

Коммерсантъ11:07

Лидер движения «За права человека» Л. Пономарев просит Тверской суд Москвы разрешить проститься с Людмилой Алексеевой

Эхо Москвы11:30

Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой

Интерфакс10:25

Арестованный Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой

Говорит Москва11:51

Лев Пономарев попросил суд отпустить его из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Дождь10:39
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Путешествия

Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»

Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 12:02
Транспорт

Менеджмент «Рампорт Аэро» участвовал в создании авиакомпании WeGo Air

Обновлено в 11:59
Общество

Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram

Обновлено в 12:11
Общество

Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде

Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.
Обновлено в 12:14
Общество

Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

Во время ремонта в шпиле высотки МИД РФ (Москва) был с учетом советов орнитологов оборудован домик для сапсанов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 11:45
Общество

В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов

Несколько тысяч человек, переодетых в Санта-Клаусов, присоединились в воскресенье к традиционному забегу по центру Мадрида.
Обновлено в 11:41
Путешествия

Названы самые популярные страны у российских туристов

Обновлено в 12:01
Транспорт

Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре

Обновлено в 12:12
Транспорт

«Яндекс» объяснил отказ от функции отложенного заказа такси

В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины.
Обновлено в 11:45
Общество

В больнице под Волгоградом «картонные» тумбочки поставили временно

Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.
Обновлено в 11:55
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

«По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МЧС.
Обновлено в 07:53
Общество

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России

За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.
Обновлено в 12:02
Общество

Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами

В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».
Обновлено в 10:48
Общество

На Урале площадь украсили елкой, срубленной у соседнего магазина

Город Чебаркуль в Челябинской области украсили новогодней елкой, срубленной у соседнего магазина. Об этом сообщает местное издание 74.ru.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми

Обновлено в 11:39
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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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