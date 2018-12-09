В обращении Пономарева указывается, что он просит суд вынести постановление о прекращении исполнения ареста «в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств — смерти близкого человека», и предоставить ему возможность попрощаться с Алексеевой и принять участие в организации ее похорон .

Путешествия Путешествия Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки» Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река».

Общество Общество Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram

Общество Общество Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.

Общество Общество Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа Во время ремонта в шпиле высотки МИД РФ (Москва) был с учетом советов орнитологов оборудован домик для сапсанов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Общество В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов Несколько тысяч человек, переодетых в Санта-Клаусов, присоединились в воскресенье к традиционному забегу по центру Мадрида.

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Транспорт Транспорт Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре

Транспорт Транспорт «Яндекс» объяснил отказ от функции отложенного заказа такси В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины.

Общество Общество В больнице под Волгоградом «картонные» тумбочки поставили временно Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.

Общество Общество МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве «По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МЧС.

Общество Общество Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.

Общество Общество Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».

Общество Общество На Урале площадь украсили елкой, срубленной у соседнего магазина Город Чебаркуль в Челябинской области украсили новогодней елкой, срубленной у соседнего магазина. Об этом сообщает местное издание 74.ru.