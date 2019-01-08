Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепа. По его словам, США в Сирии провели "чрезвычайно успешную кампанию".

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

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Армия и оружие Армия и оружие В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

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Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

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