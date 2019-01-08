Политика
Помпео заявил об уничтожении США 99% сил ИГ
Помпео заявил об уничтожении США 99% сил ИГГазета.Ruвчера в 22:53
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепа. По его словам, США в Сирии провели "чрезвычайно успешную кампанию".
Газета.Ruвчера в 22:53
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Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»
Комсомольская правдавчера в 22:25
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 04:33
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
На Украине потеряли томос об автокефалии
7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш на рождественской литургии в Киеве сообщил, что томос об автокефалии в ближайшие несколько дней должны отвезти в Стамбул, чтобы получить все необходимые подписи, а затем окончательно вернут на Украину.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Трамп выступит с обращением касательно стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации в связи с приостановкой работы федерального правительства, бюджет которого не был согласован из-за споров президента и Демократической партии вокруг строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 01:01
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Политика
В Германии сломался еще один правительственный самолет
Министру по вопросам экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета.
Обновлено в 03:14
Политика
Евросоюз узаконил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
Обновлено в 04:48
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено вчера в 14:51