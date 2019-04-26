Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах ВенесуэлыРБК вчера в 22:46
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
В Турции показали лазерное оружие из «Звездных войн»
По словам Мустафы Варанка, стоящего во главе Министерства промышленности и технологий, с помощью лазерного луча оружие может наносить урон противнику, достигая дистанции в 250 метров.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов
Кстати, фото в бикини Горбань обычно восхищает не только мужчин, но и девушек-фолловеров, которых актриса мотивирует на спортивные достижения.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Марио Балотелли: «Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире»
Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире. В матче с "Атлетико" Роналду трижды коснулся мяча и забил три мяча.
Обновлено в 00:05
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:30
Технологии
В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc работают над первым в истории авиации самолетом, который будет способен маневрировать без помощи закрылков, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Бостону Брюинз" в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено вчера в 12:00
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
Сборная Финляндии обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура
Сборная Финляндии обыграла команду Чехии в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Обновлено в 00:11
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37