Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из ВенесуэлыКоммерсантъ 18:12

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить. По его словам, господин Мадуро планировал уехать на Кубу.

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Политика Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.

Хоккей Ковальчука выбрали капитаном сборной России Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.

Авто В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.

Политика Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Происшествия Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).

Здоровье 60 вопросов за час и показательная реанимация: в Благовещенске проходит конкурс медработников В Амурском медицинском колледже прошел конкурс профессионального мастерства среди средних медработников учреждений здравоохранения, расположенных в Благовещенске.

Футбол Игорь Акинфеев: «В будущем пока не вижу себя тренером» Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в будущем не видит себя футбольным тренером.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Происшествия У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.

Авто Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.

Происшествия Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве 19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Кино Назван гонорар Железного человека за «Мстителей» Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.

Общество В Японии началась церемония интронизации нового императора Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.

Армия и оружие SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии «Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.