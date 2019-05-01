Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из ВенесуэлыКоммерсантъ 18:12
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить. По его словам, господин Мадуро планировал уехать на Кубу.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика
Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер
Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено в 20:41
Хоккей
Ковальчука выбрали капитаном сборной России
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 09:51
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Политика
Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:02
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия
Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
Обновлено в 03:51
Здоровье
60 вопросов за час и показательная реанимация: в Благовещенске проходит конкурс медработников
В Амурском медицинском колледже прошел конкурс профессионального мастерства среди средних медработников учреждений здравоохранения, расположенных в Благовещенске.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко осудили за обнаженное фото
Певица позировала обнаженной на фоне панорамного окна.
Обновлено в 18:30
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Обновлено в 14:46
Футбол
Игорь Акинфеев: «В будущем пока не вижу себя тренером»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в будущем не видит себя футбольным тренером.
Обновлено в 15:22
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Обновлено вчера в 03:35
Авто
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске
Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.
Обновлено в 21:24
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Общество
В Японии началась церемония интронизации нового императора
Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии
«Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.
Обновлено в 20:29
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13