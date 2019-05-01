Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из ВенесуэлыКоммерсантъ вчера в 18:12

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого. По его словам, господин Мадуро планировал уехать на Кубу.

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 мая С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Янина Студилина сильно похудела Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Политика Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.

Авто Lada Raven станет «российским ответом Tesla» Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.

Общество Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.

Происшествия Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.

Авто В Сети показали первые изображения новой Lada Granta Sport Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Политика На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».

Гаджеты Дизайнер‐любитель представил свое видение iPhone Xl Slide Дизайнер Hasan Kaymak создал альтернативный вариант iPhone Xl, на который ранее с критикой обрушились многие интернет-пользователи.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Армия и оружие Российские ЗРК не помешают США вторгнуться в Венесуэлу Российские зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, не смогут помешать США провести военную операцию против президента Николаса Мадуро.

Происшествия Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Происшествия Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.