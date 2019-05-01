Политика
Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в ВенесуэлеКавказ Пост 03:03
Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле Действующий президент обратился с посланием к нации на своей странице в Twitter.
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Мадуро сообщил о расследовании прокуратурой попытки госпереворота в Венесуэле
Коммерсантъвчера в 22:18
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Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
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Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Какие российские законы вступают в силу в мае
Сегодня, 1 мая 2019 года, вступает в силу ряд важных законодательных изменений и правил.
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Политика
Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
США и талибы проведут новый раунд переговоров 1 мая
Сегодня, 1 мая, пройдет шестой раунд переговоров «Талибана»* с США.
Обновлено в 02:50
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:30
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций
Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:04
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Хоккей
«Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова главным тренером
53-летний Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанской команды, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.
Обновлено в 03:31
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Космос
На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы
Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Эксперты назвали лучшие машины для майских шашлыков
Обновлено в 05:05