Политика

Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в ВенесуэлеКавказ Пост 03:03

Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле Действующий президент обратился с посланием к нации на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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