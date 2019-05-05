Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
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Помпео заявил о необходимости России «уйти» из Венесуэлы

РИА Новости11:20

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Известия09:48

Помпео заявил о необходимости России свернуть свое присутствие в Венесуэле

Коммерсантъ11:15

Лавров: Россия и США ведут консультации по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову

ТАСС14:12

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

RT на русском10:07

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

РБК09:57

Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы

Газета.Ru13:17
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Происшествия

Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:00
Происшествия

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи

«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Технологии

Новая трансгенная кукуруза: Чем нас кормят химические концерны

Вызвала у французских учёных сомнения и безопасность другой разрешённой в России кукурузы — NK603, устойчивой к гербициду глифосат, от той же «Монсанто».
Обновлено в 13:35
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Сгоревший SSJ-100 оказался новым

Обновлено в 13:29
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено в 13:08
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено в 15:03
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Наука

В США тестируют украшения-контрацептивы

Обновлено 02 мая в 20:01
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100

Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Теннис

Кристиан Гарин выиграл второй титул АТР в сезоне

Обновлено в 15:35
Футбол

«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»

«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Футбол

ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»

Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Обновлено в 11:53
Наука

Названы причины Великого восточно-японского землетрясения

На протяжении нескольких лет научные специалисты занимались поисками истинной причины Великого восточно-японского землетрясения, которое вызвало гигантские разрушения и повлекшие катастрофу на атомной электростанции «Фукусима» в марте 2011 года.
Обновлено 02 мая в 16:05
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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