Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:00
Происшествия
Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Технологии
Новая трансгенная кукуруза: Чем нас кормят химические концерны
Вызвала у французских учёных сомнения и безопасность другой разрешённой в России кукурузы — NK603, устойчивой к гербициду глифосат, от той же «Монсанто».
Обновлено в 13:35
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сгоревший SSJ-100 оказался новым
Обновлено в 13:29
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
Обновлено в 15:53
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Наука
В США тестируют украшения-контрацептивы
Обновлено 02 мая в 20:01
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100
Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Теннис
Кристиан Гарин выиграл второй титул АТР в сезоне
Обновлено в 15:35
Футбол
«Аталанта» оказалась сильнее «Лацио»
«Лацио» на своем поле уступил «Аталанте» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Футбол
ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»
Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Обновлено в 11:53
Наука
Названы причины Великого восточно-японского землетрясения
На протяжении нескольких лет научные специалисты занимались поисками истинной причины Великого восточно-японского землетрясения, которое вызвало гигантские разрушения и повлекшие катастрофу на атомной электростанции «Фукусима» в марте 2011 года.
Обновлено 02 мая в 16:05