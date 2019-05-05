Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
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Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото
Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено в 11:00
Политика
Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй
Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Культура
Косторная рассказала, под какую музыку хочет кататься
Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
Общество
Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео
Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Происшествия
Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо
На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
«Стрижи» отмечают день рождения
Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.
Обновлено в 17:22
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Экономика
Гаражная жизнь перекочевывает в склады
Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Космос
Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться
В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.
Обновлено в 16:06
Политика
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Страховщики «Аэрофлота» выплатят возмещение после ЧП в Шереметьево
Компании «АльфаСтрахование» и «Согаз», являющиеся страховщиками «Аэрофлота», выплатят страховое возмещение пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 20:03
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01