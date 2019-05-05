Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеRT на русском 10:07

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.
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Сергей Лавров встретится сегодня с госсекретарем США Майклом Помпео

Эхо Москвы19:02

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Известия09:48

Лавров: Россия и США ведут консультации по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову

ТАСС14:12

Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы

Газета.Ru13:17

Помпео заявил о необходимости России свернуть свое присутствие в Венесуэле

Коммерсантъ11:15

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

РБК09:57

Захарова прокомментировала слова Помпео о России

RT на русском17:56
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Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото

Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено в 11:00
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено в 18:57
Политика

Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Технологии

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Культура

Косторная рассказала, под какую музыку хочет кататься

Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Происшествия

Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо

На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

«Стрижи» отмечают день рождения

Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.
Обновлено в 17:22
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Космос

Таинственная дыра в Антарктиде продолжает увеличиваться

В условиях более теплого климата предыдущие исследования показали, что циклонная активность на полюсах Земли будет только усиливаться, а экстратропические циклоны (они же циклоны средней широты) будут все ближе и ближе приближаться к Антарктике.
Обновлено в 16:06
Политика

В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Происшествия

Страховщики «Аэрофлота» выплатят возмещение после ЧП в Шереметьево

Компании «АльфаСтрахование» и «Согаз», являющиеся страховщиками «Аэрофлота», выплатят страховое возмещение пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 20:03
Экономика

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
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