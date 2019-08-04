Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма УкраинеРБК 10:14
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.
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Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Космос
Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
Обновлено в 02:33
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян
Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором.
Обновлено в 10:44
Кино
Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:09
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено в 07:50
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Происшествия
В крупнейшем торговом центре Баку произошел пожар
Пожар произошел в воскресенье в крупнейшем торговом центре Баку - "Садарак". Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Обновлено в 11:04
Происшествия
СКР возбудил дело против участника несанкционированной акции в Москве
По версии Росгвардии, военнослужащий «получил травму в результате противоправных действий одного из участников акции».
Обновлено в 08:00
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине.
Обновлено 02 августа в 13:05
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Промедление с отстранением диктатуры — угроза безопасности Армении
Не скрою, что мои публикации в российском ИА REGNUM явились своеобразной защитой от широко распространенного правового произвола, царящего в постреволюционной Армении.
Обновлено в 07:59
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Авто
Более трети грузовиков на дорогах России были выпущены еще при СССР
Как сообщает агентство "Автостат", более трети всех грузовых автомобилей в России были выпущены еще в советский период, то есть до 1992 года.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин
Поправки в Налоговом кодексе о сдерживании цен на бензин и дизтопливо подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 01:32