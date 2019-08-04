Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма УкраинеРБК 10:14

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.
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Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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В крупнейшем торговом центре Баку произошел пожар

Пожар произошел в воскресенье в крупнейшем торговом центре Баку - "Садарак". Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
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СКР возбудил дело против участника несанкционированной акции в Москве

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Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине.
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