Политика
Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»РБК вчера в 15:06
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе визита в Великобританию поднял тему трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ должен поставляться в страны Европы.
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Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Кино
Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея
Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Доля платформы Pie на Android-рынке превысила 10 %
Доля новейшей операционной системы Pie (9.0) превысила 10 % и в настоящее время составляет примерно 10,4 %.
Обновлено в 03:02
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Политика
Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Политика
Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество
В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Теннис
Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча
Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Сочи около 4 тыс. человек остались без воды
Обновлено в 05:12
Футбол
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Как распознать зависимость от алкоголя, рассказали специалисты
Специалисты рассказали, что распознать зависимость от алкоголя можно по некоторым признакам.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Не менее девяти человек пострадали в результате атаки в центре Кабула
Обновлено вчера в 04:48