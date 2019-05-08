Политика

Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»РБК вчера в 15:06

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе визита в Великобританию поднял тему трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ должен поставляться в страны Европы.
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Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 12:30

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 18:01

Помпео пообещал не позволить России построить «Северный поток — 2»

Известиявчера в 16:56

Почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 17:25

Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 15:06

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:27

В Госдуме ответили на призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 21:36
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

На Красной площади начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Кино

Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея

Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Гаджеты

Доля платформы Pie на Android-рынке превысила 10 %

Доля новейшей операционной системы Pie (9.0) превысила 10 % и в настоящее время составляет примерно 10,4 %.
Обновлено в 03:02
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Политика

Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 01:58
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Политика

Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной

Обновлено вчера в 09:45
Политика

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество

В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»

В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Теннис

Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча

Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Сочи около 4 тыс. человек остались без воды

Обновлено в 05:12
Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Как распознать зависимость от алкоголя, рассказали специалисты

Специалисты рассказали, что распознать зависимость от алкоголя можно по некоторым признакам.
Обновлено вчера в 04:37
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Не менее девяти человек пострадали в результате атаки в центре Кабула

Обновлено вчера в 04:48
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