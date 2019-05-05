Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из ВенесуэлыРБК 09:57

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран. Об этом в эфире ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Известия09:48

Помпео заявил о необходимости России свернуть свое присутствие в Венесуэле

Коммерсантъ11:15

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

RT на русском10:07

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

РБК09:57

Помпео заявил о необходимости России «уйти» из Венесуэлы

РИА Новости11:20

Помпео считает, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле

ТАСС09:34

Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы

Газета.Ru09:23
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Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений.
Обновлено в 10:20
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
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Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Общество

Конец майских праздников в Москве получится очень теплым

Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Музыка

Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»

По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Общество

В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС

Из-за жары и сильного ветра в регионе произошли более ста пожаров.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО

В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Футбол

СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Политика

На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
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Раскрыта стоимость новых флагманов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Стала известна стоимость новых смартфонов от китайской компании OnePlus. Всего будет представлено три различных модификации гаджета.
Обновлено в 01:35
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
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Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери

Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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