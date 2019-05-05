Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из ВенесуэлыВедомости 11:04
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
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Футбол
Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча со столичным «Динамо» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:19
Политика
Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы
Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
На сайте аэропорта Мурманска говорится, что прибытие самолета выполняющего рейс SU-1492 «задерживается ориентировочно до 22 часов 25 минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта Шереметьево».
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Футбол
МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов
Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Наука
Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете
Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено 02 мая в 20:01
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Игры
Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час
Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.
Обновлено в 11:44
Спорт
Солдатова взяла золото в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Наталья Водянова создала поп-группу со своими детьми
Обновлено в 12:45
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Противников первомайских задержаний задержали у Смольного
Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Политика
Ирак усилил поддержку санкций США против Ирана
Экс-премьер Ирака Хейдар аль-Абади считает, что нынешнее правительство Ирака поддерживает санкции США против Ирана в большей степени, чем прежний кабинет министров.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
Обновлено в 08:45
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:51