Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из ВенесуэлыВедомости 11:04
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
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Я собираюсь встретиться с министром Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом. Наша цель ясна: мы хотим, что иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли.
— Майк Помпео, американский политикRuNews24.ru 16:56
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