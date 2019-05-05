Помпео заявил о необходимости России «убраться» из ВенесуэлыВедомости 11:04

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

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