Политика
Помпео заявил о намерениях продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
Помпео заявил о намерениях продолжить переговоры с Россией по ДРСМДНародные новости22:17
Вашингтон намерен продолжать переговоры с Москвой по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью Newsmax заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Россия якобы не предприняла усилий для того, чтобы соблюдать договор.
Народные новости22:17
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Политика
Арестованный в РФ американец также является подданным Великобритании
Как пишет газета The Times, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы проинформировать о статусе Уилана в качестве подданного Великобритании.
Обновлено в 21:54
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Ухудшение отношений с Россией предрекли в бундестаге
Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе заявил, что отношения между Россией и Германией ожидает резкое ухудшение в 2019 году.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено в 21:44
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено в 13:29
Космос
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.
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Происшествия
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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено в 12:39
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Спасательная операция в Магнитогорске завершена
Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения части дома в Магниторске, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
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Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»
Обновлено в 20:34
Политика
Президент Бразилии допустил размещение в стране военной базы США
Бразилия может заключить с США соглашение о размещении на территории страны американской военной базы.
Обновлено в 22:14
Политика
Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено в 21:25
Общество
Туристы покидают Таиланд из-за урагана «Пабук»
Курорты юга Таиланда покинули тысячи туристов, 4 января сообщает Bangkok Post. Причиной стал приближающийся к региону ураган «Пабук».
Обновлено в 19:21
Политика
Помпео заявил о намерениях продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Newsmax заявил о том, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Москвой по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 22:17
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Экспресс-доставка: военные водолазы станут быстроходными
Силы специальных операций получат два быстроходных катера. Они станут площадкой для работы водолазов.
Обновлено в 16:01
Политика
Минкоммерции КНР назвало дату торговых переговоров с США
Торговые переговоры США и КНР пройдут в Китае 7-8 января. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 22:06
Происшествия
На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Аэропорты Лондона приобрели военное оборудование для борьбы с дронами
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Обновлено в 06:21
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Общество
Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено вчера в 03:30
Космос
Уфолог обнаружил инопланетную базу огромных размеров
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении базы пришельцев, размеры которой поразили своей величиной.
Обновлено в 17:59
Политика
Главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ Джеймс Уэбб
Уэбб критиковал ядерную сделку с Ираном и поддержал решение президента США вывести войска из Сирии.
Обновлено в 20:17
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» и шоу «Голос»
Объясняя ситуацию с "Голубым огоньком", Лоза заявил, что на Западе нет программ, которые устроили бы российского зрителя, поэтому на телевидении решили обратиться к формату, изобретенному 60 лет назад людьми, "которые умели что-то создавать".
Обновлено в 02:10
Культура
Киселев зачитал рэп об итогах года
Обновлено в 15:46
Политика
В Бразилии выразили обеспокоенность учениями России в Венесуэле
Бразилии следует беспокоиться из-за связи властей России с «диктатурой» режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военного сотрудничества двух стран.
Обновлено в 21:10